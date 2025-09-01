На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии нашли символизм в четырехдневном визите Путина в Китай

Sky: визит Путина в КНР показывает, что отношения с Си крепче, чем когда-либо
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Четырехдневный визит президента России Владимира Путина в Китай показывает, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином крепче, чем когда-либо, и страны будут едины перед лицом угроз будущего. Такую оценку дает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, последний раз Путин посещал иностранное государство с четырехдневным визитом в 2005 году, когда присутствовал на 60-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По мнению авторов, длительный визит – иллюстрация того, что Москва и Пекин близки на фоне попыток США ослабить их отношения.

Программа президента России в Китае призвана подчеркнуть, что его отношения с Си Цзиньпином крепче, чем когда-либо, говорится в тексте. Как напоминает Sky News, после саммита ШОС Путин в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

«Символизм ясен — Россия и Китай сражались плечом к плечу с врагами прошлого, и они останутся едины перед лицом угроз будущего», — говорится в тексте.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.

Ранее в России оценили вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами