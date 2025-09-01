В Британии нашли символизм в четырехдневном визите Путина в Китай

Sky: визит Путина в КНР показывает, что отношения с Си крепче, чем когда-либо

Четырехдневный визит президента России Владимира Путина в Китай показывает, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином крепче, чем когда-либо, и страны будут едины перед лицом угроз будущего. Такую оценку дает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, последний раз Путин посещал иностранное государство с четырехдневным визитом в 2005 году, когда присутствовал на 60-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По мнению авторов, длительный визит – иллюстрация того, что Москва и Пекин близки на фоне попыток США ослабить их отношения.

Программа президента России в Китае призвана подчеркнуть, что его отношения с Си Цзиньпином крепче, чем когда-либо, говорится в тексте. Как напоминает Sky News, после саммита ШОС Путин в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

«Символизм ясен — Россия и Китай сражались плечом к плечу с врагами прошлого, и они останутся едины перед лицом угроз будущего», — говорится в тексте.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.

