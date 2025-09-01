Экс-нардеп Украины назвал «внутренними разборками» убийство Парубия

Убийство экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия вряд ли является политическим. Скорее оно связано с неподеленными финансовыми потоками. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

По его словам, Парубий, «ничем себя особо в политике не проявлял, кроме участия в разного рода провокациях, силовых акциях и так далее».

«То, что это связано с деньгами — у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Это их внутренние разборки», — сказал эксперт.

«Революция уже пожирает своих, так сказать, лидеров, которые стояли на майдане», добавил он.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

