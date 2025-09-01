Эрдоган рассказал о финансировании первой турецкой АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае заявил, что клиринговый механизм, который позволит финансировать строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую», успешно протестирован. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер уточнил, что этот механизм удовлетворит потребности АЭС в финансировании за счет платежей компании Botaş («Боташ») за газ.

Эрдоган добавил, что Турция и Россия успешно продолжают технические переговоры по выработке дополнительных решений, которые не навредят интеграции финансовых учреждений обеих стран с международными рынками.

Путин в свою очередь отметил, что по линии госкорпорации «Росатом» строительство первой турецкой АЭС «Аккую» продолжается.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию.