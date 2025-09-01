Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в скором времени увидеть в своей стране российского коллегу Владимира Путина. Его слова приводит «Интерфакс».

Обращаясь на встрече к главе российского государства «дорогой друг», Эрдоган напомнил о действующем приглашении президенту России посетить Турцию.

«Это остается в силе. Мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране», — сказал он.

Эрдоган добавил, что у Москвы и Анкары «сложились доверительные отношения».

«Наши отношения развиваются, не подвергаясь влияниям конъюнктурных проблем», — отметил турецкий лидер.

Владимир Путин сообщил, что в ходе личной встречи обсудил с Эрдоганом Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начался двухдневный 25-й саммит ШОС. 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

