Путин и Моди проводят встречу в Китае

Путин и Моди начали двустороннюю встречу в Тяньцзине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали двустороннюю встречу в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча организована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в гостинице Ritz-Carlton, которая на время стала резиденцией главы российского государства.

Со стороны РФ в переговорах участвуют глава российского МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министры транспорта, финансов и энергетики Андрей Никитин, Антон Силуанов и Сергей Цивилев соответственно, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

Индийскую сторону представляют советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал, директор департамента офиса премьер-министра Дипак Миттал, первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри и другие.

До этого Путин и Моди почти час провели в автомобиле и разговаривали.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.