Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске

Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина об итогах переговоров на Аляске
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал председателю КНР Си Цзиньпину об итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, которые состоялись на Аляске. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В понедельник, 1 сентября, российский лидер выступил на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заявил, что накануне оповестил Си Цзиньпина о результатах саммита на Аляске. Путин добавил, что намерен проинформировать и других зарубежных коллег.

15 августа в американском штате Аляска состоялись переговоры Путина и Трампа. Президенты беседовали около трех часов в присутствии своих помощников, а также министров иностранных дел РФ и США. Ключевой темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Как рассказал хозяин Белого дома, в ходе встречи мирного урегулирования украинского кризиса достичь не удалось. Но, по мнению Трампа, появились значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин, в свою очередь, объявил о намерении завершить боевые действия как можно быстрее.

Ранее президент США рассказал, кто будет обеспечивать гарантии безопасности для Украины.

