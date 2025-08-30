Трамп рассказал, кто будет обеспечивать гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что основную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины возьмут на себя европейские страны, в то время как США окажут им поддержку. Слова американского лидера приводит ТАСС.

Во время общения с прессой Дональда Трампа спросили, рассматривает ли он возможность оказания Украине воздушной поддержки в качестве одной из гарантий безопасности.

«Возможно, мы сделаем что-то, я бы хотел решения <...>. Если я смогу положить конец [потерям на поле боя] тем, что самолет будет периодически пролетать в воздухе, главным образом за это будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им», — сказал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Накануне издание Politico писало, что Франция и Великобритания являются наиболее вероятными кандидатами для формирования иностранного военного контингента на территории Украины. Источники издания утверждают, что Лондон и Париж активно лоббируют этот вопрос, оказывая давление на союзников с целью заручиться поддержкой и обеспечить их участие в предоставлении военных ресурсов.

Ранее Telegraph опубликовала план ЕС по гарантиям безопасности для Украины.