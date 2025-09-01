На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить в Париже урегулирование конфликта на Украине

FT: лидеры ЕС и НАТО обсудят урегулирование на Украине на встрече в Париже
РИА Новости

Лидеры Европейского союза и генеральный секретарь НАТО планируют обсудить вопросы урегулирования на Украине на встрече 4 сентября в Париже. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон для продолжения переговоров на высоком уровне. В мероприятии expected участие канцлера Германии Фридрих Мерц, премьер-министра Великобритании Кир Стармер, генерального секретаря НАТО Марк Рютте и главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча пройдет вскоре после переговоров европейских лидеров с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

31 августа британская газета The Telegraph писала, что высокопоставленные чиновники Белого дома теряют терпение из-за позиции лидеров Евросоюза, которые подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к нереалистичным условиям мирной сделки. В администрации Трампа полагают, что британцы и французы ведут себя наиболее конструктивно. Однако раздражение растет в отношении тех стран Европы, которые, по словам американских чиновников, хотят, чтобы Вашингтон взял на себя все расходы за продолжение конфликта, но сами отказываются вносить свой вклад.

Ранее в Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
