Российская сторона признательна президенту США Дональду Трампу за перевод процесса по украинскому кризису в мирное русло. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал журналиста «России 1» Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд» на резкие заявления, что ярко контрастирует с подходом к урегулированию как президента России Владимира Путина, так и американского лидера.

«Да и президент США [Дональд] Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, и мы признательны ему за эти усилия», — сказал он.

22 августа Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели прояснится судьба переговоров по Украине, и в этот период он намерен принять «очень важное решение» с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, за эти 14 дней он планирует понять подходы России и Украины.

В этот же день президент США допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Американский лидер выразил желание встретиться с обоими политиками.

Ранее Трамп заявил, что хочет завершить украинский конфликт «очень быстро»‎.