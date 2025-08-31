Высокопоставленные чиновники Белого дома теряют терпение из-за позиции лидеров Евросоюза, которые подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к нереалистичным условиям мирной сделки. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В администрации Трампа полагают, что британцы и французы ведут себя наиболее конструктивно. Однако раздражение растет в отношении тех стран Европы, которые, по словам американских чиновников, хотят, чтобы Вашингтон взял на себя все расходы за продолжение конфликта, но сами отказываются вносить свой вклад.

«Достичь соглашения — это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают действовать в мире сказок, забывая о том, что для танго нужны двое», — заявил один из источников газеты.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только в случае, если ее «вынудят» сделать это по экономическим причинам. По его словам, мирные усилия последних недель столкнулись с якобы «агрессивным подходом» России в отношении Украины. Он утверждает, что конфликт не прекратится, пока Москва не столкнется с последствиями.

Ранее на Украине попросили ЕС создать стратегию по принуждению России к миру.