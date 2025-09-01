Захарова высказалась о планах Литвы по восстановлению болот на границе с Белоруссией

На границе Литвы и Белоруссии стало неспокойно. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Вильнюса по восстановлению болот на границе для усиления защиты.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — «Газета.Ru»), [премьер-министр Польши Дональд] Туск и [директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс] Забляукис решают, как ее модернизировать», — написала дипломат.

О планах по восстановлению болот на границе Забляцкис заявил накануне. По его словам, Литва рассматривает возможность для усиления безопасности восстановить болота, которые были осушены на границе с Белоруссией. Глава фонда отметил, что их восстановление «займет десятилетие», а один гектар болот будет стоить €500 — 2 тыс. и больше.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин с иронией прокомментировал слова Забляцкиса. Он назвал это «масштабным мышлением».

Ранее Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией.