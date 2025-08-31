На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде высмеяли инициативу Литвы по заболачиванию границ

Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы заболотить границу с Белоруссией
Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал слова директора фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис, заявившего, что его страна рассматривает возможность для усиления безопасности восстановить болота, которые были осушены на границе с Белоруссией.

«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны», — написал сенатор.

Он назвал это «масштабным мышлением».

Как отметил Забляцкис, восстановление болот «займет десятилетие». Директор фонда призвал Эстонию и Латвию присоединиться к инициативе и «использовать природу для защиты».

26 августа голландский биолог Ханс Йостен, известный как «торфяной папа», предложил использовать заболоченные территории Европы как естественный оборонительный рубеж против возможной «российской агрессии».

Ранее Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией.

