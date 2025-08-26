На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Торфяной папа» предложил Европе план по сдерживанию России

FT: биолог Йостен предложил использовать болота Европы для сдерживания России
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Голландский биолог Ханс Йостен, известный как «торфяной папа», предложил использовать заболоченные территории Европы как естественный оборонительный рубеж против возможной «российской агрессии». Об этом сообщает Financial Times (FT).

По его мнению, болотистая местность может создать препятствия для проезда тяжелой военной техники. Он обратил внимание на то, что в истории уже есть подобные примеры: поражение римской армии в Тевтобургском лесу или применение затоплений украинскими войсками при обороне Киева в 2022 году.

«Природа сделала свое дело», — подчеркнул биолог.

При этом в FT отметили, что не все страны НАТО поддерживают подобную оборонительную стратегию. В частности, она не является приоритетом для Германии, а в Польше предпочитают строить высокие заборы вместо восстановления естественных преград.

В ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале возведения «восточного щита» — системы оборонительных сооружений на границе с Россией.

Как сообщила канцелярия польского премьер-министра, целью программы является создание полноценной оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО для усиления защиты от возможных угроз со стороны Белоруссии и России.

Ранее Макрон предложил меры по «сдерживанию России».

