На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков пошутил над ждавшими Путина журналистами

Песков пошутил над журналистами, ждавшими Путина в отеле Ritz Carlton в КНР
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил пошутить над российскими журналистами, ждавшими российскую делегацию и президента России Владимира Путина в лобби отеля Ritz Carlton в китайском городе Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля, улыбнувшись, сказал представителям СМИ, что у российского лидера «другой вход». Они дружным смехом отреагировали на эту шутку.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и лично Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС.

Самолет российского лидера сел в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

Ранее Путин дал интервью китайскому агентству перед визитом в КНР.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами