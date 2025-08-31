Песков пошутил над ждавшими Путина журналистами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил пошутить над российскими журналистами, ждавшими российскую делегацию и президента России Владимира Путина в лобби отеля Ritz Carlton в китайском городе Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля, улыбнувшись, сказал представителям СМИ, что у российского лидера «другой вход». Они дружным смехом отреагировали на эту шутку.
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и лично Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС.
Самолет российского лидера сел в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.
Ранее Путин дал интервью китайскому агентству перед визитом в КНР.