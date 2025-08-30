Российский президент дал интервью китайскому агентству перед визитом в КНР

Путин в преддверии визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа

Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Китай дал интервью информационному агентству Синьхуа. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

«В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству «Cиньхуа», — сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Ушаков добавил, что также в переговорах примут участие глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.

Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа – 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, после чего отправится в Пекин для проведения мероприятий в рамках официального визита.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.