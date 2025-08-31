Путин встретился с Пашиняном в Китае

Путин провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с премьер-министром Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпина. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

До этого корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что на время визита российского лидера поселили в отеле Ritz-Carlton в Тяньцзине. По его словам, здание находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь в воскресенье. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению Си Цзиньпина глава российский лидер посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.