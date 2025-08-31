На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили название отеля, куда поселили Путина в Китае

ТАСС: Ritz-Carlton в Тяньцзине стал резиденцией Путина на время визита в Китай
Гостиница Ritz-Carlton в Тяньцзине на время стала официальной резиденцией президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По его словам, здание находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века.

По бокам отеля расположены здания бывших американских казарм. Само здание внешне напоминает дворец как внутри, так и снаружи.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

После прилета Путин провел с Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

