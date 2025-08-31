Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах»

Президент РФ Владимир Путин провел с председателем КНР Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

В этом году в мероприятии принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. По данным Anadolu, в ходе рабочего визита в Китай Путин также проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в Британии заявили о «воодушевлении» Путина из-за визита в Китай.