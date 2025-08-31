На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили о «воодушевлении» Путина из-за визита в Китай

Sky News: Путин прибыл в Китай воодушевленным и уверенным в себе
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай «воодушевленным и уверенным в себе», поскольку намерен заручиться поддержкой со стороны союзников в отношении конфликта на Украине. Такое мнение высказала журналист британского телеканала Sky News Хелен-Энн Смит.

«Путин приезжает на этот саммит [ШОС] воодушевленный и уверенный в себе, это несомненно. Он здесь, чтобы по-настоящему заручиться помощью тех стран, которые поддерживали его в этом конфликте [с Украиной]», — заявила Смит.

Она указала, что Китай занимает нейтральную позицию по Украине, однако якобы негласно поддерживает Россию, в том числе «предоставляя дипломатическое прикрытие». По мнению журналистки, «за кулисами будут приложены усилия, чтобы эти две страны пели один и тот же гимн, когда речь заходит об Украине».

Сегодня Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В аэропорту Биньхай российского лидера встретили почетный караул и официальные лица. В Тяньцзине Путин станет участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине — главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. С кем встретится российский лидер, чем займется в Китае и что изменилось в президентском «Аурусе» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии раскрыл местонахождение тех, кто может «склонить» Россию к миру.

