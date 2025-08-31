Почетный караул, красная дорожка и нюанс с «Аурусом»: как Китай встретил Путина

Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом, его встретили почетным караулом

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В аэропорту Биньхай российского лидера встретили почетный караул и официальные лица. В Тяньцзине Путин станет участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине — главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. С кем встретится российский лидер, чем займется в Китае и что изменилось в президентском «Аурусе» — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина утром 31 августа прибыл в Тяньцзинь — город на севере Китая, где начнется программа его четырехдневного официального визита в республику.

Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай. Там его ожидали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае, пишет ТАСС.

close Владимир Смирнов/РИА Новости

Путин сошел с трапа на красную ковровую дорожку, обменялся рукопожатиями с встречающими и сел в президентский «Аурус». Журналист кремлевского пула Александр Юнашев обратил внимание на то, что российский президент будет передвигаться на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами.

«Хотя в других странах на его «Аурусе» московские номера», — отметил он в своем Telegram-канале.

Из аэропорта Путин отправился в представленную ему резиденцию.

Программа Путина в Китае

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине начнется двухдневный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС включает в себя Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт.

В Кремле подчеркнули, что Путин выступит на саммите. На мероприятии будут рассмотрены «состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы».

«1 сентября там же [в Тяньцзине] пройдет заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам стран — членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайским председательством государств и международных организаций», — сообщили в Кремле.

2 сентября в Пекине состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Лидеры трех государств обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.

В тот же день запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне .

«Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также практическую кооперацию между нашими странами. В повестке — глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках», — рассказали в Кремле.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков на брифинге уточнил, что Путин и Си пообщаются «за чашкой чая» и «пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам», в частности, обсудят контакты с США. Компанию им с российской стороны составят сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине планируется подписать пакет из почти 20 документов.

3 сентября Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Кроме того, российский лидер проведет ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств, добавили в Кремле.

Кто из мировых лидеров прилетит в Китай и с кем встретится Путин?

В Китае у российского лидера 1 сентября запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масутом Пезешкианом, сообщил Ушаков. По его словам, Путин обсудит с Моди свой запланированный на декабрь визит в Индию, с Эрдоганом — украинское и ближневосточное урегулирование, а с Пезешкианом — иранскую ядерную программу.

Также предусматривается несколько коротких контактов Путина «на ногах». В частности, достигнута договоренность о непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала. Прорабатывается возможность двусторонней встречи Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

Примечательно, что на фоне обострения отношений между Баку и Москвой Пекин пригласил на торжественные мероприятия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Путин встретится с азербайджанским коллегой.

«Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание», — ответил Ушаков на вопрос, возможна ли встреча Путина с Алиевым в Китае.

По информации Центрального телевидения КНР, в военном параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября, примут участие 26 иностранных лидеров. По словам Ушакова, Путин будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — по левую.

В списке приглашенных также значатся глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Киргизии Садыр Жапаров.

В число приглашенных также вошли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидеры Азербайджана, Ирана, Туркмении, Индонезии, Малайзии, Кубы, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Непала, Мальдив, Республики Конго, Зимбабве и Мьянмы.

После завершения официального визита и контактов с лидером КНР Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана и президентом Сербии. Также запланирован диалог с президентами Конго и Вьетнама.

Из Китая Путин отправится в Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в IX Восточном экономическом форуме.