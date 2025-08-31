Появление войск НАТО на Украине может обернуться прямым конфликтом с Россией, в котором Запад потерпит поражение. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал американский профессор Джон Миршаймер.

Он указал, что Москва ранее ясно дала понять, что как только силы Североатлантического альянса окажутся на Украине, ВС РФ направит свое оружие против них.

«Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских», — сказал Миршаймер.

До этого американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Североатлантический альянс следовало распустить еще в 1990 году, поскольку он выполнил свою миссию. По его словам, военный блок «пережил свою необходимость», так как был создан для противостояния с СССР, которого больше не существует. Профессор оценил как «неоправданное» превращение НАТО в инструмент власти Вашингтона и расширение на восток к границам России.

