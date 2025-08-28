Премьер Эстонии захотел поговорить с Путиным на языке «давления»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что единственный язык, который якобы понимает президент России Владимир Путин – это язык давления и призвал к усилению давления на Москву. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал удар ВС РФ по Украине.

По его утверждению, Россия якобы показала, что не стремится к миру.

«Единственный язык, который понимает [президент России Владимир] Путин, - это давление. Это означает ужесточение санкций и неизменную военную поддержку Украины», — написал Михал.

До этого украинские СМИ сообщили об атаках на цели в Киеве и в пригороде. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате ударов в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине.