На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Южной Кореи сообщил о разногласиях с США по пошлинам

Глава МИД Чо Хён: Южная Корея и США сохраняют разногласия по пошлинам
true
true
true
close
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Южная Корея и США не достигли договоренности по отдельным моментам в вопросе пошлин, поэтому по итогам саммита лидеров двух стран не было обнародовано совместного заявления. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в интервью телеканалу KBS1, передает ТАСС.

25 августа президенты Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп провели саммит в Вашингтоне. Итоги встречи президент Южной Кореи оценил положительно.

«Хотя мы договорились по многим другим пунктам, к тому времени не было договоренности по отдельным моментам в очень важном вопросе пошлин», — сказал он, отметив, что этот вопрос было решено отложить в качестве наиболее дружественного варианта до следующей встречи.

Глава южнокорейского МИД добавил, что этот вопрос связан с национальными интересами и поэтому не терпит спешки.

31 июля президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Южной Кореей. Страны договорились, что товары из Южной Кореи будут облагаться в США пошлинами в размере 15%. За это Сеул вложит в экономику Вашингтона $350 млрд инвестиций и приобретет энергопродукты на $100 млрд.

Дональд Трамп сказал, что, по его мнению, Республика Корея и США договорились по вопросу таможенных тарифов.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами