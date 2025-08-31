МИД Южной Кореи сообщил о разногласиях с США по пошлинам

Южная Корея и США не достигли договоренности по отдельным моментам в вопросе пошлин, поэтому по итогам саммита лидеров двух стран не было обнародовано совместного заявления. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в интервью телеканалу KBS1, передает ТАСС.

25 августа президенты Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп провели саммит в Вашингтоне. Итоги встречи президент Южной Кореи оценил положительно.

«Хотя мы договорились по многим другим пунктам, к тому времени не было договоренности по отдельным моментам в очень важном вопросе пошлин», — сказал он, отметив, что этот вопрос было решено отложить в качестве наиболее дружественного варианта до следующей встречи.

Глава южнокорейского МИД добавил, что этот вопрос связан с национальными интересами и поэтому не терпит спешки.

31 июля президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Южной Кореей. Страны договорились, что товары из Южной Кореи будут облагаться в США пошлинами в размере 15%. За это Сеул вложит в экономику Вашингтона $350 млрд инвестиций и приобретет энергопродукты на $100 млрд.

Дональд Трамп сказал, что, по его мнению, Республика Корея и США договорились по вопросу таможенных тарифов.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.