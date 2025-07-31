США заключили торговую сделку с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Южной Кореей. Публикацию о соглашении он разместил в своей социальной сети Truth Social.

После заключения сделки товары из Южной Кореи будут облагаться в США пошлинами в размере 15%. За снижение пошлин с объявленных 7 июля 25% до 15% Южная Корея вложит в экономику США $350 млрд инвестиций и приобретет у США энергопродукты на сумму $100 млрд.

В ближайшие две недели Трамп прибудет в Сеул, где проведет встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Тогда же стороны договорятся о финальных положениях сделки.

Еще в апреле и.о. южнокорейского президента Хан Док Су заявил, что Южная Корея не сможет сопротивляться пошлинам Трампа из-за долга перед США. По его словам, промышленное могущество, финансовое развитие, культура, экономический рост и богатство Южной Кореи сильно зависят от помощи Штатов.

Ранее в США опровергли сообщения о сокращении численности контингента в Корее.