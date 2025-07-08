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В США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин

Министр Бессент: США получат от пошлин свыше $300 млрд к концу года
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Elizabeth Frantz/Reuters

Вашингтон ожидает получить в качестве сборов от новых таможенных пошлин более $300 млрд к концу года. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает ТАСС.

«Так что мы можем ожидать, что это к концу года значительно превысит $300 млрд», — уточнил глава минфина США.

7 июля американский президент сообщил, что с 1 августа Вашингтон введет единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи. Трамп объяснил это решение необходимостью положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран.

Кроме того, глава Белого дома анонсировал введение пошлин в отношении ряда других стран, в частности, Казахстана, Малайзии, ЮАР, Мьянмы и Лаоса.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее США предложили Евросоюзу заключить тарифную сделку.

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