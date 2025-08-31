Путин записал видеообращение в день шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником в видеообращении. Оно было опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Особые слова благодарности за результативный труд горнякам Кузбасса, где добывается более половины российского угля, и, конечно, шахтерам нашего героического Донбасса», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, шахтеры всегда «работают на совесть». При этом в пример работникам отрасли он привел легендарных советских стахановцев.

«В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи», — сказал Путин в своем видеопоздравлении.

При этом российский лидер пообещал, что государство в партнерстве с бизнесом сделает все для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития угольной отрасли и поддержки коллективов угледобывающих компаний.

Ранее Путин дал старт первой отгрузке угля из порта под Мурманском.