Путин дал старт первой отгрузке угля из порта под Мурманском

Порт «Лавна» под Мурманском погрузил первую судовую партию угля на экспорт, старт отгрузке дал президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С Богом. Разрешаю», — заявил Путин во время процесса.

Он поздравил участников мероприятия, а также подчеркнул, что пыли во время погрузки не было.

До этого Путин сообщил в ходе пленарного заседания международного форума «Арктика — территория диалога» заявил, что за последние 10 лет грузопоток по Северному морскому пути (СМП) увеличился почти в 10 раз.

Также Путин заявил, что Российская Федерация планирует реализовать масштабный план развития Севморпути. Он рассказал, что в рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы. Кроме того, сейчас модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Ранее эксперт предупредил, что у РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам.