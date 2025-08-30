На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Администрация Трампа намерена «сблизиться» с Россией

Guardian: администрация Трампа хочет отдалить РФ от Китая и сблизить ее с США
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Администрация президента США Дональда Трампа намерена «отдалить» Россию от Китая и снова сблизить Москву с Вашингтоном. Об этом в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай пишет британская газета The Guardian.

«За визитом Путина будут внимательно следить в Вашингтоне, где чиновники администрации Трампа продвигают политику, направленную на то, чтобы отдалить Москву от Пекина и снова сблизить ее с США», — говорится в сообщении издания.

Владимир Путин отправится в Китай и проведет там четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Президент России примет участие в саммите ШОС и встретится с Си Цзиньпином. О важности визита и возможных темах переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит «совершенно беспрецедентным» и подчеркнул, что российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита в Китай Путин встретится в том числе с лидерами Индии, Ирана, Сербии, Турции и Узбекистана. Россия также прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае.

Ранее Путин высоко оценил лидерские качества Си Цзиньпина.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами