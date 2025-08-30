«Может стать новой Ялтой». Зачем Путин едет в Китай

Владимир Путин отправится в Китай и проведет там четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Президент России примет участие в саммите ШОС и встретится с Си Цзиньпином. О важности визита и возможных темах переговоров — в материале «Газеты.Ru».

31 августа российский президент Владимир Путин отправится в Китай с рабочим визитом, который продлится четыре дня. По официальным данным, в Пекине состоятся масштабные переговоры представителей двух стран и личная встреча российского лидера с его китайским коллегой Си Цзиньпином.

Путин также выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. В мероприятии примут участие более 20 руководителей иностранных государств и представители 10 международных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит «совершенно беспрецедентным» и подчеркнул, что российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы.

«Если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношение особого, привилегированного стратегического партнерства. Мы дорожим этими отношениями. Это действительно партнерские отношения. Объем этих отношений сейчас трудно переоценить. Одновременно и мы, и наши китайские товарищи сходимся во мнении, что потенциал нашего двустороннего партнерства еще далеко не раскрыт», — сказал Песков.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита в Китай Путин встретится в том числе с лидерами Индии, Ирана, Сербии, Турции и Узбекистана. Россия также прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае.

«Лидеры России и КНР проведут переговоры в широком и узком составах – за чашкой чая. Обсуждаться будут в том числе отношения с США, ситуация вокруг Украины. Участие в переговорах в узком составе примет Белоусов», — заявил Ушаков.

Последний раз Путин был в Китае в мае прошлого года, визит продлился всего два дня. Си Цзиньпин приезжал в Россию в мае этого года для участия в празднованиях 80-летия Победы в ВОВ.

Особенности поездки и возможные темы переговоров

Визит российского президента в Китай впервые за долгое время продлится четыре дня. Это достаточно длинный срок, и свидетельствует о том, что повестка будет действительно насыщенной. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В ходе встреч российской и китайской делегаций будут обсуждаться двусторонние отношения и развитие экономических и торговых связей, а также международная повестка. И я думаю, что вопросов будет много, учитывая такой длительный визит», — сказал депутат.

Чепа отметил, что Путин также примет участие в саммите ШОС, на полях которого могут состояться встречи с представителями других членов организации.

Одними из важнейших станут вопросы, связанные с экономикой и торговлей, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Я думаю, что будут обсуждаться вопросы о поставках сельхозпродукции из России, в частности кормов, которые должны будут заменить американские. Также Китай заинтересован в поставках газа и нефти из России, и закупки продукции химической промышленности», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru»

Он не исключил, что на двусторонней встрече Путина и Си будет затронут вопрос об участии Китая в процессе мирного урегулирования на Украине. По мнению Колташова, Россия хотела бы, чтобы Пекин стал одним из гарантов безопасности.

В ходе визита Путина в Китай обе стороны будут обсуждать процесс создания независимой системы платежей, которая была бы непрозрачной для других стран. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, китаист Кирилл Котков.

«Та система платежей, которая сейчас используется между Россией и Китаем, достаточно прозрачна для тех же Соединенных Штатов, которые могут видеть, за что и куда идут деньги. Это создает риски для введения вторичных санкций против китайских компаний, поэтому сейчас используются разные обходные системы. Я уверен, что если будет создана непрозрачная система платежей, то это будет прорыв», — пояснил китаист.

Кроме того, по мнению Коткова, в ходе встречи в «верхах» Шанхайской организации сотрудничества может быть подписана новая декларация, которая изменит вес организации на международной арене.

«Новая декларация, если она, конечно, будет подписана, должна сблизить страны, входящие в ШОС и превратить организацию во что-то более серьезное. Пока что ШОС часто ограничивается благонамеренными речами и не более того. Если же страны члены примут решение о модернизации, то это будет очень важный шаг», — заключил Котков.

Ответный парад

3 сентября в Пекине состоится военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. На мероприятии будет присутствовать и российский лидер, пишет агентство «Синьхуа». Ожидается, что китайские военные покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.

«Воздушный эшелон будет действовать в составе интегрированных боевых формирований, объединяющих средства раннего оповещения и управления, стратегической проекции и противовоздушной обороны армии, ВМС и ВВС. Некоторые самолеты несут боевое вооружение»‎, — говорится в материале издания.

При этом многие дипломаты из Европы демонстративно планируют бойкотировать военный парад из-за визита президента России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The South China Morning Post (SCMP).

Участие Путина в военном параде в Пекине — это очень важный символический момент, который подчеркивает историческую связь России и Китая. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Мероприятия по случаю победы над милитаристской Японией и российский День Победы — это два связанных праздника. Участие российского президента в параде в Пекине только подчеркивает, что Китай и Россия совместно продолжают противостоять наследникам нацизма и милитаризма», — заявил Колташов.

К Путину на военном параде в Пекине присоединится также и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как пишет Bloomberg, воссоединение Кима, Путина и Си во время мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны подчеркнет растущие связи между тремя лидерами и продемонстрирует готовность к более открытому сотрудничеству.

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин не встречались с июня 2019 года, когда китайский лидер посетил Пхеньян и призвал к денуклеаризации Корейского полуострова.

Китайское агентство Синьхуа опубликовало полный список из 26 иностранных глав государств и правительств, которые примут участие в мероприятии, включая лидеров Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Белоруссии, Ирана, Сербии и Словакии. Южную Корею будет представлять спикер Национального собрания Ву Вон Шик.

Поедет ли Трамп?

Перед поездкой Путина в Китай многие эксперты обсуждали возможность и визита американского президента Дональда Трампа в КНР. Пресс-секретарь президента России переадресовал в Белый дом все подобные вопросы.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине.

Однако первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключает возможность визита Трампа в Китай.

«О возможности подобного визита говорили неоднократно ранее. Если бы он действительно состоялся, то может быть удалось преодолеть напряженность между США и Китаем. Также американский президент мог бы быть включен в обсуждение путей мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал депутат.

В свою очередь политический обозреватель Александр Гурнов считает, что Трамп действительно стремится поехать в Китай, но этот вопрос скорее зависит от точки зрения Си Цзиньпина.

«Если в Пекине состоится встреча Трампа, Путина и Си, то она может стать новой Ялтой, потому что США, Россия и КНР — это три великие державы, которые действительно могут повлиять на новый миропорядок. Не может быть создано устойчивых гарантий безопасности для мира без участия какой-либо из этих сторон», — пояснил Гурнов «Газете.Ru».

По его мнению, если Трамп посетит Китай одновременно с Путиным, то это может дать действительно большой прорыв и хорошие перспективы для того, чтобы мир стал безопаснее.

«Даже, если сейчас Трамп не поедет в Китай, то рано или поздно подобная встреча должна состояться, потому что договоренности о дальнейшем мироустройстве должны быть», — заключил политический обозреватель.