Путин высоко оценил лидерские качества Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа высоко оценил личные и политические качества председателя КНР Си Цзиньпина. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, Си Цзиньпин бережно относится к истории своей страны и проявляет себя как «настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором».

Президент подчеркнул, что для Китая в нынешний сложный международный период особенно важно, что у власти находится именно такой руководитель. Он отметил, что Си Цзиньпин демонстрирует миру пример равноправного и взаимоуважительного диалога с зарубежными партнерами, а в России ценят его стремление к развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой.

Также Путин в интервью заявил, что экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне. По его словам, с 2021 года рост товарооборота между двумя странами достиг порядка $100 млрд. Он уточнил, что по объему двусторонней торговли Россия заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая.

Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа – 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, после чего отправится в Пекин для проведения мероприятий в рамках официального визита.

Ранее Путин заявил, что РФ и КНР выступают за реформирование Совбеза ООН.