Путин заявил, что РФ и КНР выступают за реформирование Совбеза ООН

Путин: РФ и КНР выступает за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что РФ и КНР выступают за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации (ООН. — «Газета.Ru»), дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — поделился российский президент.

Он добавил, что любые изменения и преобразования должны быть тщательно выверены.

До этого в Кремле сообщили, что Путин в преддверии визита в Китай дал интервью информационному агентству Синьхуа.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.