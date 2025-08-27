На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали главное препятствие на пути к миру на Украине

Сийярто: европейские политики являются препятствием на пути к миру на Украине
Европейские политики сейчас являются главным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с читателями журнала Mandiner.

«Думаю, что сегодня самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики. Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что «европейская политическая элита» поддерживает продолжение конфликта на Украине, поскольку хочет избежать ответственности за свои действия. По его словам, аналогичный исход событий ждет украинского президента Владимира Зеленского.

Несколькими часами ранее американский министр финансов Скотт Бессент призвал Европу активнее подключиться к процессу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон » не должен тащить все это в одиночку».

Ранее в России назвали Украину «гегемоном Европы».

