В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает новые визовые ограничения для китайских журналистов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американские власти предлагают ввести строгие визовые ограничения для китайских журналистов в США, сузив срок их пребывания 90 днями с возможностью продления. Для журналистов из других стран будет действовать ограничение в 240 дней, что отменит действующее правило, позволяющее им оставаться в стране до окончания срока их командировки.

Предложение будет вынесено на 30-дневный период общественного обсуждения.

В апреле США решили ввести визовые ограничения в отношении официальных лиц Китая из-за того, что власти КНР препятствуют доступу иностранцев, в том числе дипломатов и журналистов, в Тибет.

До этого страны Европы начали корректировать правила поездок в США для трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Так, Финляндия, Дания и ФРГ призвали путешественников «осторожно планировать» поездки в страну в соответствии с указом Трампа, требующим от федерального правительства признавать только два пола: мужской и женский.

Ранее США аннулировали визу бразильского министра.