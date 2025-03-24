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Страны Европы скорректировали правила поездок в США из-за антитрансгендерной политики

ЕС скорректировал правила поездок в США из-за ограничения прав трансгендеров
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

После ограничения президентом США Дональдом Трампом прав трансгендеров (движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским, запрещено в РФ) страны Европы начали корректировать правила поездок в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Axios.

В частности, Финляндия, Дания и ФРГ призвали трансгендерных путешественников «осторожно планировать» поездки в США в соответствии с указом, требующим от федерального правительства признавать только два пола: мужской и женский.

Изменения внесли после того, как граждане нескольких стран Европы были задержаны американскими иммиграционными властями из-за проблем с туристическими визами.

На сайте МИД Дании говорится, что если в паспорте человека указан пол «X» или он сменил пол, ему следует обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях.

21 января Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В указе говорится, что пол человека является неизмененным, поскольку он основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. В документе подвержена критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию.

На фоне этого указа Трамп запретил трансгендерам служить в армии США. Также президент запретил биологическим мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях, даже если они поменяли пол. Школы, которые продолжат делать подобное, лишатся федерального финансирования.

Ранее нелегальный мигрант-трансгендер надругался над школьником в туалете в США.

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