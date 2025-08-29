На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия назвала размещение американских «Тифонов» в Японии дестабилизирующим шагом

Захарова призвала Японию пересмотреть решение по размещению комплекса «Тифон»
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Размещение американского ракетного комплекса «Тифон» на территории Японии представляет собой дестабилизирующий шаг, который создает прямую угрозу безопасности России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

По словам дипломата, наращивание ракетных потенциалов вблизи российских границ имеет стратегически опасные последствия.

«Формирование и наращивание в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов создает прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. Такое развитие событий будет иметь значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости провокационных действий вблизи российских границ. Россия призывает Японию пересмотреть решение о размещении американских ракетных комплексов.

«В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне», — заключила Захарова.

Также она предупредила, что поведение Японией совместных с США военных учений Resolute Dragon 25 неподалеку от границ России не останется без ответа Москвы.

Ранее США развернули на Балтике опасный для флота РФ ракетный комплекс.

