В Кремле оценили слова Си Цзиньпина о формуле отношений с Россией «спина к спине»

Песков: Россия и Китай дорожат своими отношениями, объем которых не переоценить

Отношения России и Китая являются привилегированным стратегическим партнерством. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста о высказывании депутата Вячеслава Никонова, который рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал отношения с Россией формулой «спина к спине», подразумевающей надежный тыл для двух государств.

«В целом, если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства. И мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что объем отношений трудно переоценить. Он отметил, что РФ и КНР сходятся в позиции, что потенциал развития взаимоотношений между странами «еще далеко не раскрыт».

Он добавил, что перед визитом в Китай президент РФ Владимир Путин дал интервью китайским СМИ. По его словам, материал должен быть опубликован сегодня ночью.

Российский лидер направится в Китай с официальным визитом, который продлится четыре дня с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки лидер РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином.

