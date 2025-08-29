Зеленский усомнился в способности Украины восстановить границы

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что его страна не способна отвоевать свои границы. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.
«Мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», — сказал политик.
Он подчеркнул, что конфликт будет завершен либо военным, либо дипломатическим путем. При этом, по мнению Зеленского, дипломатический путь «более быстрый и с меньшими потерями».
В то же время глава государства обвинил Москву в искусственном затягивании переговорного процесса. Украинский лидер добавил, что 29 августа в американском городе Нью-Йорке должна состояться встреча с участием главы его офиса Андрея Ермака и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Ожидается, что стороны обсудят подготовку к предстоящим контактам.
23 августа Зеленский отверг идею отхода территорий в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой. Он отметил, что Украина «не подарит свою землю» РФ.
Позже первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что глава государства готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в МИД РФ обвинили Зеленского в попытках саботировать переговорный процесс.