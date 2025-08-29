Зеленский усомнился в способности Украины восстановить границы

Зеленский заявил, что Украина не способна отвоевать свои границы

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что его страна не способна отвоевать свои границы. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», — сказал политик.

Он подчеркнул, что конфликт будет завершен либо военным, либо дипломатическим путем. При этом, по мнению Зеленского, дипломатический путь «более быстрый и с меньшими потерями».

В то же время глава государства обвинил Москву в искусственном затягивании переговорного процесса. Украинский лидер добавил, что 29 августа в американском городе Нью-Йорке должна состояться встреча с участием главы его офиса Андрея Ермака и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Ожидается, что стороны обсудят подготовку к предстоящим контактам.

23 августа Зеленский отверг идею отхода территорий в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой. Он отметил, что Украина «не подарит свою землю» РФ.

Позже первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что глава государства готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в МИД РФ обвинили Зеленского в попытках саботировать переговорный процесс.