Зеленский усомнился в способности Украины восстановить границы

Зеленский заявил, что Украина не способна отвоевать свои границы
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что его страна не способна отвоевать свои границы. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», — сказал политик.

Он подчеркнул, что конфликт будет завершен либо военным, либо дипломатическим путем. При этом, по мнению Зеленского, дипломатический путь «более быстрый и с меньшими потерями».

В то же время глава государства обвинил Москву в искусственном затягивании переговорного процесса. Украинский лидер добавил, что 29 августа в американском городе Нью-Йорке должна состояться встреча с участием главы его офиса Андрея Ермака и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Ожидается, что стороны обсудят подготовку к предстоящим контактам.

23 августа Зеленский отверг идею отхода территорий в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой. Он отметил, что Украина «не подарит свою землю» РФ.

Позже первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что глава государства готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в МИД РФ обвинили Зеленского в попытках саботировать переговорный процесс.

