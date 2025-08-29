На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили о стремлении Зеленского саботировать переговоры

Захарова обвинила Зеленского в попытках саботировать переговорный процесс
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает шаги, ведущие к саботажу переговорного процесса по урегулированию конфликта и продолжению боевых действий. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Он заявил зарубежным журналистам об отказе Киева от юридического признания безвозвратно утраченных кликой территорий, повторив эти свои бредовые сентенции об их оккупации», — отметила дипломат.

23 августа Зеленский отверг идею отхода территорий в рамках мирного соглашения. Он отметил, что Украина «не подарит свою землю» РФ.

В тот же день первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что глава государства готов обсуждать территориальные вопросы только в формате текущей линии фронта и исключительно на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

24 августа глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский «артачится», выдвигая свои условия незамедлительной встречи с президентом РФ. По его мнению, западные партнеры Киева просто ищут повод сорвать переговорный процесс и хотят, чтобы это произошло не по их вине и не по вине украинского лидера.

Ранее бывший советник офиса Зеленского раскрыл единственный способ закончить конфликт на Украине.

