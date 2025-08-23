Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только на встрече с Путиным

МИД Украины: Зеленский готов обсуждать территории только на встрече с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

«Зеленский ясно дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это», — сказал он.

По словам дипломата, началом переговоров по территориальному вопросу является линия соприкосновения, которая там сейчас проходит.

Зеленский на праздновании дня флага Украины 23 августа в очередной раз отверг идею отхода с территорий в рамках мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.