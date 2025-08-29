На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова нашла у Зеленского общую черту с главарями террористов

Захарова: Зеленский повторяет лексику главарей террористов
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Риторика президента Украины Владимира Зеленского, все больше напоминает лексику, характерную для лидеров террористических группировок прошлых лет. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает «Лента.ру».

Захарова обратила внимание на встречу украинского лидера с премьер-министром Канады Марком Карни. Там Зеленский, по ее словам, прозрачно намекнул на готовящуюся провокацию в Донецкой народной республике, а также говорил об успешных ударах дальнобойным оружием в Донбассе. Кроме того, Зеленский анонсировал некие «сюрпризы» для граждан России.

«И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого», – подчеркнула дипломат.

29 августа представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, однако она должна быть хорошо подготовлена.

24 августа Зеленский пошутил об атаках украинских войск на нефтепровод «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами