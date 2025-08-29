Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако она должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет.
В свою очередь, газета Politico писала, что Путин вряд ли встретится с Зеленским, поскольку это придаст последнему «политическую легитимность», а также из-за стратегии Кремля по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом.
Как отмечал сам Трамп, вероятная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое».
Ранее Трамп пригрозил санкциями Украине.