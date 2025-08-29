На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной боевых действий
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля объявила город Газа «опасной зоной боевых действий» и отменила локальное тактическое прекращение огня в населенном пункте. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого правительство Израиля назначило обсуждение оперативных планов, касающихся операции по захвату Газы, на 31 августа.

Отмечалось, что на совещании кабинета министров 26 августа, которое продлилось около трех часов, операция в Газе не была упомянута отдельно в повестке дня.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

По его словам, военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

Ранее в ООН назвали катастрофической ситуацию с продовольствием в секторе Газа.

