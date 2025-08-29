В Ереване задержали армянского консула по подозрению в шпионаже

Hraparak: консул Армении в Австрии задержана по делу о шпионаже в пользу Баку

В Ереване задержали консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян по делу о шпионской деятельности в пользу Азербайджана. Об этом сообщает армянское издание Hraparak со ссылкой на источники.

«По нашей информации, примерно два месяца назад вернувшаяся в Армению консул республики в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в аэропорту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрения в шпионаже возникли из-за документов, которые были у Алексанян.

По данным издания, задержание консула было тайным, поскольку оно могло привести к скандалу. Официального подтверждения этой информации нет.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали.

Ожидается, что детали стороны обсудят в сентябре.

Ранее в Азербайджане заявили, что Армения должна изменить конституцию.