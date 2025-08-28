Армения и Азербайджан обсудят детали соглашений в сентябре

Армения и Азербайджан в сентябре обсудят детали соглашений, достигнутых 8 августа в США. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

Однако он отметил, что обсуждения не могут противоречить провозглашенным принципам, имея в виду, что возможное открытие коммуникаций региона должны быть под юрисдикцией стран, по которым они проходят.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

