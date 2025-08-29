Партия бизнесмена Карапетяна примет участие в выборах в Армении

Создаваемая Карапетяном партия примет участие в выборах в Армении в 2026 году

Политическая партия, создаваемая арестованным в Ереване бизнесменом Самвелом Карапетяном (на фото), примет участие в парламентских выборах 2026 года в Армении. Об этом сообщил племянник бизнесмена Нарек Карапетян, передает ТАСС.

По его словам, политпартия будет создана на базе волонтерского движения «Мер дзевов». Он отметил, что движение позволит объединять людей в армянском обществе, «не разделяя их, для добрых, благородных дел», тех, кто готов бескорыстно служить общей цели.

Карапетян добавил, что движение будет вести деятельность по пяти направлениям в рамках пяти рабочих групп. Первая из них будет называться «Новая экономика, работа для всех, процветание для всех». По его словам, за 30 лет Армения практически не создала новую модель экономического развития, все что она имеет, создано «на руинах» СССР.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти в стране. Бизнесмен вину не признает.

