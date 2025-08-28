На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армянский политолог оценил возможность Карапетяна выйти на свободу

Политолог Кочарян: власти Армении не дадут Карапетяну выйти на свободу
Власти Армении будут делать все для того, чтобы бизнесмен Самвел Карапетян не вышел на свободу. Об этом в интервью RT заявил армянский политолог, медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

По его словам, подобное стремление не приведет к успеху.

«Более того, завтра будет презентация движения «По-своему», которое основано по инициативе Самвела Карапетяна. И это фактически будет официальная заявка на участие Самвела Карапетяна в политической жизни Армении», — заявил он.

Кочарян отметил, давление Еревана на судебную систему страны приводит лишь к обратному эффекту и к усилению позиции Карапетяна в качестве политического деятеля.

В июне главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, имеющего российское гражданство, задержали и арестовали в Армении. Бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину. 11 августа Апелляционный суд счел задержание предпринимателя неправомерным.

Ранее семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн.

