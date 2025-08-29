На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилась еще одна версия о компромиссе по территориям на Украине

Фидан: РФ согласилась на закрепление границы новых регионов по линии фронта
true
true
true
close
Dilara Senkaya/Reuters

Россия первоначально требовала от Украины территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, но отказалась от этих требований. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Об этом сообщает Haberler.

По его словам, теперь Москва якобы отказалась от этих требований и согласна оставаться на линии соприкосновения, «за исключением одного района».

«Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25–30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — уточнил Фидан.

Предложение российское стороны и согласие подтвердить договор гарантиями безопасности создает великолепную основу в виде рамочного соглашения, высказал мнение турецкий министр.

Также Фидан сообщил, что на текущий момент дата проведения возможного саммита, посвященного мирному урегулированию украинско-российского конфликта, не определена.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами