Появилась еще одна версия о компромиссе по территориям на Украине

Россия первоначально требовала от Украины территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, но отказалась от этих требований. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Об этом сообщает Haberler.

По его словам, теперь Москва якобы отказалась от этих требований и согласна оставаться на линии соприкосновения, «за исключением одного района».

«Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25–30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — уточнил Фидан.

Предложение российское стороны и согласие подтвердить договор гарантиями безопасности создает великолепную основу в виде рамочного соглашения, высказал мнение турецкий министр.

Также Фидан сообщил, что на текущий момент дата проведения возможного саммита, посвященного мирному урегулированию украинско-российского конфликта, не определена.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.