В ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину

Страны Европейского союза будут сами решать вопросы об отправке своих войск на Украину после прекращения боевых действий в республике, общего европейского решения пока нет. Об этом заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Копенгагене, передает ТАСС.

По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые — нет. Дипломат добавила, что также нейтральные страны, не относящиеся к ЕС, могут принять участие в отправке войск на Украину.

Каллас заявила, что в настоящее время у ЕС нет никаких гарантий со стороны России для европейских войск. По ее словам, РФ «не хочет мира», и призвала «усилить давление» на страну, чтобы она согласилась на ввод войск стран ЕС на Украину.

Газета Politico сообщила, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии исключили возможность отправки военных на Украину.