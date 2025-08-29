На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину

Каллас: каждая страна ЕС должна сама решать вопрос об отправке войск на Украину
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

Страны Европейского союза будут сами решать вопросы об отправке своих войск на Украину после прекращения боевых действий в республике, общего европейского решения пока нет. Об этом заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Копенгагене, передает ТАСС.

По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые — нет. Дипломат добавила, что также нейтральные страны, не относящиеся к ЕС, могут принять участие в отправке войск на Украину.

Каллас заявила, что в настоящее время у ЕС нет никаких гарантий со стороны России для европейских войск. По ее словам, РФ «не хочет мира», и призвала «усилить давление» на страну, чтобы она согласилась на ввод войск стран ЕС на Украину.

Газета Politico сообщила, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии исключили возможность отправки военных на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами