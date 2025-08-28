В МИД Турции высказались о дате возможного саммита по урегулированию на Украине

Глава МИД Турции Фидан: дата возможного саммита по Украине пока не определена

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что на текущий момент дата проведения возможного саммита, посвященного мирному урегулированию украинско-российского конфликта, не определена. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу TGRT.

Фидан отметил, что после саммита на Аляске между Россией и США наблюдается согласие по ряду принципов. Он подчеркнул наличие общего понимания между российской и американской сторонами и сообщил, что обсуждается возможность организации в будущем саммита для воплощения достигнутых договоренностей в жизнь. При этом конкретная дата мероприятия пока не установлена.

Министр указал на существование ряда вопросов, вызывающих беспокойство в контексте потенциальных переговоров. По его словам, продолжаются дискуссии о том, следует ли лидерам стран собираться для решения проблемы напрямую, или же целесообразнее сначала поручить делегациям предварительную проработку ключевых вопросов.

Также, по его мнению, крайне важно выяснить, будут ли условия соглашения о гарантиях безопасности в равной степени приемлемы для обеих сторон конфликта — России и Украины.

Ранее в Совфеде призвали не ждать прорывных шагов в рамках переговоров по Украине.