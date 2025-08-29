В Китае заявили о неожиданном подарке Путина

Президент России Владимир Путин, который примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в сентябре, преподнес Пекину неожиданный подарок перед визитом. Об этом сообщает издание Sohu.

По данным журналистов, речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который объявил о готовности России поставить Китаю российские авиадвигатели. Как отмечают аналитики, для Пекина это стало настоящей неожиданностью.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятии примут участие более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. Министерство иностранных дел КНР сообщало, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее Путин и Си Цзиньпин высоко оценили сотрудничество между двумя странами.